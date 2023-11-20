В ДНР почти 20 тыс. абонентов остались без электроэнергии из-за непогоды

Восстановительные работы ведутся круглосуточно

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Почти 20 тыс. абонентов в Донецкой Народной Республике (ДНР) остались без электричества из-за непогоды и обстрелов, сообщило региональное министерство угля и энергетики.

"По состоянию на 07:00 20 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 400 трансформаторных подстанций, 19 231 бытовой абонент. За минувшие сутки энергетикам пришлось не только устранять последствия обстрелов, но и бороться с последствиями непогоды - во многих районах наблюдался порывистый ветер, осадки в виде дождя и мокрого снега", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.