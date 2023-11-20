20 ноября, 06:44
Пандемия COVID-19

В Петербурге развернули еще 165 коек для ковид-пациентов

По данным Смольного, в стационарах города находятся более 1,3 тыс. пациентов с ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличено в Петербурге на 165 - до 1 742. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в своем Telegram-канале.

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"С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге начинает прием инфекционных больных корпус-трансформер больницы святителя Луки на 165 коек. Всего под COVID-19 и пневмонии в городе развернуто 1 742 койки, из них свободны 22%", - говорится в сообщении.

Ранее в комитете сообщили, что в медицинских учреждениях Петербурга вводится масочный режим в целях предупреждения возникновения заболеваемости гриппом и COVID-19.

По последним данным Смольного об эпидемической ситуации в городе, в стационарах Петербурга находятся более 1,3 тыс. пациентов с ковидом. Более 4,1 тыс. человек лечатся амбулаторно. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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