20 ноября, 06:51

В Московский зоопарк привезли амурского тигра

Хищника нашли в январе 2023 года в Хабаровском крае

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Амурского тигра со старой травмой лапы привезли в центр воспроизводства редких животных Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра столицы.

"Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенный под Волоколамском, принял травмированного амурского тигра. Хищника нашли в январе этого года в окрестностях поселка городского типа Вяземского Хабаровского края, он нападал на собак и представлял опасность для людей", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении, сотрудники центра выполнят комплекс ветеринарных процедур, при необходимости сделают животному операцию. С тигром также будут проводиться регулярные тренинги, которые позволят сформировать нужный уровень доверия между ним и людьми, которые за ним ухаживают. В сообщении отмечается, что сейчас хищник постепенно осваивается, но пока ведет себя недоверчиво.

Уточняется, что сначала тигр был помещен в центр реабилитации диких животных в Хабаровском крае, где пробыл до июня, затем его перевезли в аналогичное учреждение в селе Алексеевка Приморского края. Ветврачи зафиксировали у него застарелый перелом локтевой кости запястья и отсутствие одной из когтевых фаланг. Такую травму зверь мог получить из-за попадания в браконьерскую петлю. За три с лишним месяца хищник пришел в норму, но подвижность лапы так и не восстановилась, в связи с чем ветеринары пришли к выводу, что он не сможет жить в дикой природе, и обратились в Росприроднадзор с просьбой поместить его под постоянное наблюдение в искусственно созданную среду. 

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