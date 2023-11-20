В Челябинске экс-чиновника оставили в СИЗО по делу о махинациях с госконтрактом

Мера пресечения Ринату Кучитарову оставлена без изменения до 5 декабря 2023 года

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Суд оставил под стражей бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова, обвиняемого по делу о завышении стоимости работ и оплате невыполненных работ по контракту на 32 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

Меру пресечения в виде содержания под стражей Кучитарову избрали 7 декабря 2022 года. "Сторона защиты просила изменить меру пресечения на более мягкую. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения до 5 декабря 2023 года", - сказали в пресс-центре.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение дела. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, обвиняемый в 2020 году обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены контракта на выполнение работ по озеленению, заключил контракт по завышенной стоимости на сумму не менее 32 млн рублей, произвел оплату невыполненных работ на сумму не менее 8 млн рублей.