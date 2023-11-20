Электроснабжение наладили почти во всех населенных пунктах Херсонской области

По информации Херсоноблэнерго", без света остаются четыре населенных пункта округа

ГЕНИЧЕСК, 20 ноября. /ТАСС/. Элестроснабжение, нарушенное в Херсонской области из-за непогоды, восстановлено в большинстве населенных пунктов, работы продолжаются в Каховском муниципальном округе. Об этом сообщили ТАСС в "Херсоноблэнерго".

По данным госпредприятия, без света остаются четыре населенных пункта округа, специалисты работают над устранением неполадок. В самой Каховке проблемы с электроснабжением устранены.

В Херсонской области к вечеру 18 ноября испортилась погода. Дул шквалистый ветер, шел дождь. Утром 19 ноября ветер усилился до 25-30 м/с, высота волн составляла 2,5-3,5 м. Как сообщили ТАСС в "Херсоноблэнерго", около 10 тыс. абонентов в регионе из-за непогоды остались без электричества. Перебои со светом наблюдались в 11 муниципалитетах из 14. Было полностью обесточено 35 населенных пунктов, их самое большое количество - 14 - в Новотроицком районе.