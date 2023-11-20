В парке "Остров мечты" появятся пять новых аттракционов в декабре

Посетить новые аттракционы можно будет по единому билету в парк развлечений

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Три экстремальных и два семейных аттракциона появятся в парке "Остров мечты" в Москве в декабре, среди них будет цепочная карусель высотой 32 м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"Развлечения семейной и экстремальной категорий появятся в двух пространствах: на цирковой площади - под стеклянным куполом атриума, а также в тематической зоне "Маугли в стране динозавров". Посетить новые аттракционы можно будет по единому билету в парк развлечений. В рамках расширения крытой части парка развлечений в декабре начнут работу три экстремальных и два семейных аттракциона", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил генеральный директор АО "Регионы Энтертейнмент" Михаил Кондратьев, с момента запуска парка в 2020 году, тут каждый год стараются открывать по две-три активности: от новых тематических зон и аттракционов, детских площадок до иммерсивных шоу, кафе и ресторанов. "Такой темп развития задают наши гости, к запросам которых мы очень чутко прислушиваемся. Мнение посетителей влияет как на усовершенствование имеющейся инфраструктуры, так и на выбор новых активностей, что делает наш огромный проект живым, гибким и актуальным", - поделился он.

Отмечается, что среди новых экстремальных аттракционов будет "Красная башня" - экстремальная цепочная карусель высотой 32 м, которая расположится под стеклянным куполом и станет самым высоким в парке. Для посетителей будут доступны 24 посадочных места, которые поднимутся к крыше парка, совершая полный оборот за 4,5 секунды. Рядом посетителей будет ждать экстремальный аттракцион "Бешеный танец" - большой крутящийся диск с 16 двухместными кабинками, которые будут на большой скорости вращаться вокруг своей оси постоянно ускоряясь, поднимаясь и опускаясь.

"Третий экстремальный аттракцион на цирковой площади - "Веселая гавань" - будет стилизован под пиратский корабль, который раскачает гостей как большой маятник на 130 градусов. При посадке посетители смогут регулировать амплитуду движения: более острые ощущения ждут тех, кто выберет места по краям судна", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что также под стеклянным куполом появится семейный аттракцион "Вольт", который за раз сможет поднять в воздух 18 гостей парка и будет стремительно двигаться вверх, в стороны, и срываться вниз. А в тематической зоне "Маугли в стране динозавров" будет открыт семейный аттракцион "Лава", который раскачает посетителей из стороны в сторону на высоте 10 м.