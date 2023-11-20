20 ноября, 07:05

В Москве выпустили 35 тыс. карт "Тройка" с дизайном, выбранным по итогам голосования

Прошло четыре голосования, в них собрали более 600 тыс. мнений горожан

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. 35 тыс. транспортных карт "Тройка" было выпущено с оформлением, за которое проголосовали большиство участников проекта "Активный гражданин" в Москве . Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"35 тыс. тематических транспортных карт "Тройка" с оформлением, за которое проголосовали участники "Активного гражданина", уже выпустили в Москве. Всего в проекте прошло четыре таких голосования, в них собрали более 600 тыс. мнений горожан", - уточнили в пресс-службе.

За дизайн "Тройки" москвичи впервые голосовали в 2020 году. Тогда активным гражданам предложили выбрать для оформления карты фото одного из новых парков, появившихся в столице благодаря программе "Мой район". Фаворитом москвичей стало изображение парка "Ходынское поле".

В 2023 году участники проекта "Активный гражданин" выбирали победителей творческого конкурса детских рисунков на тему метро. Лучшие работы разместили на тематических транспортных картах, которые появились в продаже к 1 июня - Дню защиты детей. Также по результатам голосований москвичей выпускали "Тройки", посвященные Северному речному вокзалу и Музею Гаража особого назначения.

Проект "Активный гражданин" был запущен в 2014 году. К нему уже присоединились более 6,6 млн человек, прошло 6 тыс. голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно оценить в рубрике "Пульс столицы". 

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