20 ноября, 07:15
Палестино-израильский конфликт

В Калужскую область доставили эвакуированных из Палестины граждан РФ

Глава региона Владислав Шапша отметил, что регион принял 99 человек, 56 из которых дети

КАЛУГА, 20 ноября. /ТАСС/. Автобусы с гражданами России, эвакуированными из Палестины и прилетевшими в Шереметьево из Каира, добрались до Калужской области.

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Регион принял 99 человек, из которых 56 детей, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

"Автобусы с гражданами России, эвакуированными из Палестины и прилетевшими в Шереметьево из Каира, благополучно добрались до Калужской области. Сейчас на месте помогаем людям разместиться. Регион принял 99 человек, из которых 56 детей", - написал он. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
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