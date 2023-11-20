В Петербурге открылся первый женский таксопарк

В пресс-службе "Яндекс.Такси" отметили, что "проект стал ответом на растущую популярность профессии водителя такси среди женщин и направлен на их поддержку"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Отдельный женский таксопарк впервые открыли в Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Яндекс.Такси".

"Проект стал ответом на растущую популярность профессии водителя такси среди женщин и направлен на их поддержку и помощь в адаптации в сфере такси", - сказали в пресс-службе.

Таксопарк расположен в бизнес-центре на Свердловской набережной.

Согласно внутренней статистике компании, число женщин, работающих в такси, растет. В 2023 году с "Яндекс.Такси" стали сотрудничать на 15% больше женщин-водителей, чем годом ранее. "Мы связываем растущий интерес женщин к профессии с рядом причин: водители гибко планируют свое время и могут совмещать сотрудничество с такси с другими делами; от заявки на регистрацию в сервисе до первой поездки может пройти всего несколько часов", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Например, водитель Елена Кубышина рассказала, что работает в такси пять лет. "Это был осознанный выбор пойти в такси - не из-за жизненных обстоятельств, а именно потому, что мне нравится водить машину. В такси я работаю пятый год, а за рулем я уже 16 лет", - отметила она.