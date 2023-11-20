20 ноября, 08:03

График движения поездов на МЦД-1 восстановлен

Для стабилизации графика движения некоторые поезда проследовали по укороченным маршрутам

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. График движения поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлен. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЖД.

"Движение поездов по МЦД-1 осуществляется в соответствии с графиком. Ранее из-за задержки отправления поезда на Савеловском вокзале были задержаны ряд поездов в сторону Москвы и области. Для стабилизации графика движения железнодорожниками были приняты оперативные меры: некоторые проследовали по укороченным маршрутам", - говорится в публикации. 

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