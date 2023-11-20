20 ноября, 07:55
Международная выставка-форум "Россия"

Экспозиция Красноярского края после выставки "Россия" отправится в регион

© ТАСС

Губернатор Михаил Котюков отметил, что в павильон области приходит много людей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Экспозиция Красноярского края, главным объектом которой стала река Енисей, после окончания выставки-форума "Россия" отправится в регион. Об этом губернатор края Михаил Котюков сообщил в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

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"Я уверен, что экспозиции [с выставки] они и дальше будут работать. По крайней мере, мы точно свою экспозицию увезем в Красноярск, а если у нас попросят ее оставить здесь, то мы сделаем точно такую же, потому что интерес колоссальный. Я бываю в нашем павильоне регулярно, приходит очень много людей", - сообщил Котюков.

Главным объектом экспозиции Красноярского края на международной выставке-форуме "Россия" стала река Енисей. Енисей предстал в виде пятиметровой скульптуры, которая раз в час оживает за счет видеомеппинга и звука. Также на стенде края есть специальные тренажеры, которые имитируют подъем на самую длинную лестницу России, плавание на сапбордах. Для детей установлена небольшая модель ГЭС. На ней в игровой форме можно управлять водой с помощью рычагов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияКотюков, Михаил МихайловичКрасноярский крайМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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