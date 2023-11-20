20 ноября, 07:59

Музыкальные школы ЛНР оснастят инструментами до конца 2023 года

Партию музыкальных инструментов поставят в рамках программы социально-экономического развития

ЛУГАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Большую партию музыкальных инструментов передадут учреждениям культуры и музыкальным школам ЛНР до конца 2023 года, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"До конца года по программе социально-экономического развития в учреждения культуры, музыкальные школы республики будут поставлены 11 пианино, 21 рояль, 17 наборов медных духовых музыкальных инструментов, 21 набор деревянных духовых инструментов, а также по 23 набора ксилофонов, маршевых барабанов и ударных установок", - сказано в сообщении.

Кроме того, прибудут наборы скрипок, виолончелей, контрабасов, струнно-щипковых музыкальных инструментов, аккордеонов, ученических баянов, гармоней и микрофонов. 

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