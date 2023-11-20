20 ноября, 08:13

Максаковой грозит новый штраф за неуказание статуса иноагента в соцсетях

Дата заседания пока не назначена

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Оперной певице Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) грозит новый штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в ее постах в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы, куда поступил протокол об административном правонарушении.

"В суд поступил второй протокол в отношении Максаковой-Игенбергс М. П. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом)", - сказали в суде. Дата заседания пока не назначена.

Ранее Пресненский суд назначил певице штраф в размере 30 тыс. рублей за аналогичное правонарушение. Максимальное наказание по этой статье - штраф 50 тыс. рублей.

Минюст РФ внес Максакову в список иноагентов в мае 2023 года. Она покинула Россию. 

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