В Казахстане пройдет выставка "Учись в России" с участием представителей 40 вузов РФ

На ней "можно будет узнать о всех возможностях поступления в лучшие вузы России: по квоте правительства Российской Федерации; по контракту; в рамках студенческих обменов", уточнили в Русском доме в Астане

АСТАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Выставка "Учись в России" пройдет в столице Казахстана 25-26 ноября, в ходе которой казахстанцы смогут узнать о возможностях поступления в вузы РФ. Об этом сообщили в Русском доме в Астане.

"В Астане пройдет масштабная выставка "Учись в России". В Русском доме в Астане можно будет узнать о всех возможностях поступления в лучшие вузы России: по квоте правительства Российской Федерации; по контракту; в рамках студенческих обменов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Россотрудничества, в Казахстан на выставку, которая проводится в четвертый раз, приедут 40 представителей вузов России, чтобы встретиться с будущими абитуриентами и ответить на все вопросы, возникают при выборе университета.

В агентстве напомнили, что прошлая выставка собрала около 2 тыс. посетителей со всех регионов Казахстана и многие из них поехали учиться именно в те вузы, с которыми познакомились на выставке в Астане.

Ранее, 9 ноября, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что РФ готова к расширению работы филиалов российских вузов в республике, в том числе технических.

В России в настоящее время обучается 60 тыс. казахстанских студентов.