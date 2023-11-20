20 ноября, 08:26
Опросы общественного мнения

Большинство опрошенных россиян назвали себя счастливыми

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

С 2015 года уровень счастья в России остается стабильно высоким, говорится в результатах исследования ВЦИОМ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Большинство (81%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения считают себя в той или иной мере счастливыми людьми. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

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"Назвать себя в той или иной степени счастливыми сегодня могут 8 из 10 россиян (81%), в том числе 37% считают себя определенно счастливыми, 44% - скорее счастливыми. С 2015 года уровень счастья в России остается стабильно высоким, тогда как доля испытывающих абсолютное счастье за этот период не опускается ниже 30%", - говорится в сообщении.

Однако только треть (36%) респондентов считают, что их окружают преимущественно счастливые люди. Около половины (46%) ответили, что счастливых и несчастливых среди его близких и знакомых примерно поровну.

Опрос проводился 22 октября, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. 

Теги:
РоссияОпросы общественного мнения
© Информационное агентство ТАСС
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