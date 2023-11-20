20 ноября, 08:23

ВС поддержал позицию Роскомнадзора о запрете иностранного участия в уставном капитале СМИ

Роскомнадзор ранее направил в суд заявление с требованием о приостановке деятельности свердловской газеты "Калининец", поскольку одним из соучредителей издания является российское юрлицо с иностранным участием

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ подтвердил, что российскому юридическому лицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассматривая дело №45-КАД23-18-К7 от 18 октября 2023 года, подтвердила, что российскому юридическому лицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство выявило, что одним из соучредителей свердловской газеты "Калининец" является российское юрлицо с иностранным участием. Роскомнадзор направил в суд заявление с требованием о приостановке деятельности издания. 

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