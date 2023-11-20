На юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию новый корпус больницы №13

Общая площадь объекта составляет 3 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новый патологоанатомический корпус городской клинической больницы №13 ввели в эксплуатацию в Южнопортовом районе Юго-Восточного административного округа Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"На юго-востоке столицы сдан в эксплуатацию новый патологоанатомический корпус городской клинической больницы №13. <...> Трехэтажное здание возвели по адресу: ул. Велозаводская, д. 1/1, стр. 6", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, корпус общей площадью 3 тыс. кв. м соединен подземными переходами с хирургическим и терапевтическим отделениями больницы. "В нем созданы все условия для проведения различных лабораторных исследований, в том числе прижизненных, например, гистологического и биопсийного, необходимых для грамотной диагностики и лечения заболеваний", - цитирует его пресс-служба.

В комитете добавили, что на первом этаже здания разместились административно-хозяйственные, медицинские и ритуальные помещения. Второй заняли лаборатории и кладовые, а третий кабинеты врачей и заведующего, комнаты персонала и архив. "Новый корпус оснащен современным медицинским и технологическим оборудованием, мебелью и инвентарем. В здании и на прилегающей территории создана безбарьерная среда для маломобильных граждан", - уточнили в пресс-службе.