20 ноября, 09:15

Во Вьетнаме началась неделя русского языка

В программе запланированы тематические лекции и круглые столы, мастер-классы, методические тренинги и открытые уроки российских преподавателей

ХАНОЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Неделя русского языка, организованная Россотрудничеством при поддержке Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, началась во Вьетнаме. В предстоящие дни более 20 тематических мероприятий, ориентированных на переводчиков, школьных учителей и вузовских преподавателей русского языка пройдут в Русском доме в Ханое и на базе образовательных организаций столицы, южного мегаполиса Хошимина и крупнейшего города центральной части Вьетнама Дананга.

Как отметил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в приветственном видеообращении к собравшимся в Русском доме, во время недели русского языка в разных городах и провинциях Вьетнама соберутся на методические мероприятия "все те, кто по-настоящему любит русский язык и свою профессию". "Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) обладает очень серьезной школой русистики. Русский язык в стране изучают в учреждениях среднего образования, в университетах, в школах дополнительного образования. Сотни преподавателей и тысячи молодых людей, изучающих русский язык, являются ценностью и смыслом нашей работы", - сказал Шевцов.

По словам руководителя представительства Россотрудничества в СРВ Владимира Мурашкина, Русский дом в Ханое, а также крупнейшие вьетнамские вузы, располагающие факультетами русского языка, на всю начавшуюся неделю станут площадками профессионального общения и обмена опытом, на которых вьетнамские русисты смогут обсуждать актуальные вопросы преподавания русского языка с его носителями - своими российскими коллегами. Программой недели русского языка запланированы тематические лекции и круглые столы, мастер-классы, методические тренинги и открытые уроки российских преподавателей. "Отрадно, что традиция вести межкультурный диалог и межнациональное общение по-русски поддерживается в современном Вьетнаме", - отметил директор Русского дома в Ханое.

Программой недели русского языка предусмотрено проведение выставки-презентации современных учебно-методических материалов по русскому языку как иностранному и новинок российской художественной литературы. Преподаватели Института русского языка РУДН проведут для вьетнамских коллег лекции на темы "Русский язык на перекрестке культур", "Цифровые помощники переводчика", а также "Россия в стихах и песнях" и "Женский голос в русской литературе". 

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