20 ноября, 09:28

В Минздраве опровергли сообщения о вводе изменений по обороту психотропных веществ

В России не усложняли работу аптек с сильнодействующими психотропными препаратами, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Изменения регулирующих норм, усложняющие работу аптечных организаций с сильнодействующими психотропными препаратами, в России не принимались. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"С лекарственными препаратами, включенными в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), работает большая часть аптечных организаций, за исключением лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для обращения которых требуется наличие лицензии по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. Никаких изменений в этой части в регулировании не принималось", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с этим говорить о каких-либо изменениях, которые стали усложнять работу с психотропными препаратами, некорректно.

К препаратам, включенным в перечень ПКУ, предъявляются требования по их хранению, а также учету, которые не являются препятствием для их реализации в рамках обычной деятельности аптек, добавили в Минздраве России.

В понедельник РБК сообщил, что в ассортименте российских аптек сокращается число сильнодействующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. 

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