Директор Малого театра сообщила об улучшении состояния Юрия Соломина

Худрук остается в больнице, уточнила Тамара Михайлова

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, продолжает лечение в больнице, его состояние немного улучшилось. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

"Юрию Мефодьевичу несколько лучше", - сказала она.

Как сообщили ранее в пресс-службе Малого театра, худрук перенес инсульт в легкой форме.

Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.