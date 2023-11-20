20 ноября, 09:54

Директор Малого театра сообщила об улучшении состояния Юрия Соломина

Худрук остается в больнице, уточнила Тамара Михайлова

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, продолжает лечение в больнице, его состояние немного улучшилось. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

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"Юрию Мефодьевичу несколько лучше", - сказала она.

Как сообщили ранее в пресс-службе Малого театра, худрук перенес инсульт в легкой форме.

Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. 

Теги:
РоссияСоломин, Юрий Мефодьевич
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