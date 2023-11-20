Москалькова считает нарушением прав призыв МОК не участвовать в Играх дружбы

По словам омбудсмена, главной целью Всемирных игр дружбы является укрепление международных связей и предоставление спортсменам шанса показать свое мастерство на мировом уровне

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала призыв Международного олимпийского комитета (МОК) не участвовать в Играх дружбы грубым нарушением Декларации прав и обязанностей спортсменов.

"МОК призвал национальные олимпийские комитеты игнорировать Всемирные игры дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в России. Данный факт - еще одна демонстрация грубого нарушения Декларации прав и обязанностей спортсменов, согласно которой они не должны подвергаться дискриминации по какому-либо признаку", - написала Москалькова в Telegram-канале.

Она отметила, что главной целью Всемирных игр дружбы является укрепление международных связей и предоставление спортсменам шанса показать свое мастерство на мировом уровне. По словам омбудсмена, игры призваны обеспечить гарантированный свободный доступ российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развитие новых форматов международного спортивного сотрудничества.

"Убеждена, что здравый смысл восторжествует. Спорт - свободен и независим от политических сил и не может быть подвержен конъюнктурным влияниям", - заявила Москалькова.

Ранее Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Позже генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что в организации обеспокоены проведением Игр дружбы в России. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства кодексу WADA.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.