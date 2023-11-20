Следующий этап поставки вакцины "Пентаксим" завершат до февраля 2024 года

Будет поставлено 2 727 456 доз, сообщили в пресс-службе Минздрава России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Второй этап поставки в регионы РФ вакцины "Пентаксим" для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции завершится до февраля 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что производитель вакцины не может отгрузить оставшиеся по контракту 2,7 млн доз, не получив от Минздрава план распределения препарата, и препарат уже заканчивается в некоторых регионах.

"Поставка по первому этапу осуществлена в полном объеме в количестве 2 727 456 доз, что составляет 50% от заявленной потребности на 2023 год. Поставка по второму этапу будет осуществлена до февраля 2024 года в количестве 2 727 456 доз, что составляет 50% от заявленной потребности, объем поставки может быть скорректирован после утверждения потребности на 2024 год", - говорится в сообщении.

В Минздраве также заметили, что дефицит вакцины в регионах, упомянутых в материале, не фиксируется. Так, по данным Росздравнадзора, которые приводит пресс-служба, в Тверской области вакцина имеется в наличии во всех районах. В Кировской области также есть объем, закрывающий месячную потребность.

Потребность регионов в иммунобиологических лекарственных препаратах на 2024 год определена и будет в срок доведена до ФКУ "ФЦПиЛО" Минздрава России для начала закупочных процедур и осуществления поставок по ранее заключенным долгосрочным государственным контрактам. Работа по закупке вакцин в рамках национального календаря прививок идет в плановом порядке в соответствии с графиком, уточнили в Минздраве.

"Обеспеченность лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекций, вызываемых haemophilus influenzae тип b (торговое наименование - "Пентаксим") составляет: медицинские организации - 1,7 месяца; все организации, итого по России - 8,7 месяца", - добавили в министерстве.