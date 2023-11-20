20 ноября, 09:51,
обновлено 20 ноября, 10:03
Палестино-израильский конфликт

Борт МЧС доставил еще 27 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

Самолет прибыл в аэропорт города Эль-Ариш

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России с 27 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа прибыл в аэропорт города Эль-Ариш. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Борт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт города Эль-Ариш. Ведомственным самолетом Ил-76 доставлено 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа", - сказали в пресс-службе.

Рейс осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова. В составе груза находятся генераторы, одежда, перевязочные материалы, продукты и детское питание. Это первый гуманитарный груз, отправленный жителям Палестины из Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов. В сборе приняли участие предприниматели, духовенство, госслужащие, другие жители республики. Всего в Дагестан собрано свыше 100 тыс. гуманитарной помощи. Следующая партия, по словам Меликова, будет направлена в ближайшее время.

Ранее 18 ноября спецборт МЧС РФ доставил 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, в том числе матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание. Всего российской стороной доставлено 190 тонн гуманитарной помощи. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
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