Мурашко заявил о снижении количества новых случаев туберкулеза в России на 34% за пять лет

Министр здравоохранения отметил, что также заметна динамика снижения количества пациентов с множественной лекарственной устойчивостью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Количество новых случаев заболевания туберкулезом снизилось в России на 34% за последние пять лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XII Конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров, посвященном 100-летию НИИ фтизиопульмонологии.

"Мы видим снижение заболеваемости за последнее пятилетие более чем на 42%, и снижение первичной диагностики более чем на 34%", - сказал он во время торжественного заседания.

Как отметил министр, также заметна динамика снижения количества пациентов с множественной лекарственной устойчивостью.

По словам Мурашко, тем не менее говорить об исчезновении вируса туберкулеза рано, поэтому заболевание требует постоянного внимания. В России продолжают активно вкладывать средства в развитие материально-технической базы, в создание новых лекарственных препаратов, в поиск новых методов лечения.

"Сегодня в России разрабатывается ряд терапевтических вакцин, одна из них уже заходит на клинические исследования. Это помощь в лечении пациентов с туберкулезом - фактически дополнительный вариант терапии пациентов, уже заболевших туберкулезом. Это то, что сегодня ожидает весь мир, наши ученые разработали такие вакцины. Надеемся, что это будет еще одно мощное оружие в борьбе с этим недугом", - сказал он журналистам.