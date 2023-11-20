20 ноября, 10:01

Мурашко заявил о снижении количества новых случаев туберкулеза в России на 34% за пять лет

Министр здравоохранения отметил, что также заметна динамика снижения количества пациентов с множественной лекарственной устойчивостью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Количество новых случаев заболевания туберкулезом снизилось в России на 34% за последние пять лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XII Конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров, посвященном 100-летию НИИ фтизиопульмонологии.

"Мы видим снижение заболеваемости за последнее пятилетие более чем на 42%, и снижение первичной диагностики более чем на 34%", - сказал он во время торжественного заседания.

Как отметил министр, также заметна динамика снижения количества пациентов с множественной лекарственной устойчивостью.

По словам Мурашко, тем не менее говорить об исчезновении вируса туберкулеза рано, поэтому заболевание требует постоянного внимания. В России продолжают активно вкладывать средства в развитие материально-технической базы, в создание новых лекарственных препаратов, в поиск новых методов лечения.

"Сегодня в России разрабатывается ряд терапевтических вакцин, одна из них уже заходит на клинические исследования. Это помощь в лечении пациентов с туберкулезом - фактически дополнительный вариант терапии пациентов, уже заболевших туберкулезом. Это то, что сегодня ожидает весь мир, наши ученые разработали такие вакцины. Надеемся, что это будет еще одно мощное оружие в борьбе с этим недугом", - сказал он журналистам. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация