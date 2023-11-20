20 ноября, 10:03
Военная операция на Украине

На Ставрополье начали изготавливать дроны для СВО

Губернатор региона Владимир Владимиров отметил, что конструкторы сами обучают военнослужащих использованию БПЛА

ПЯТИГОРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Ставропольские предприниматели наладили производство дронов с использованием собственных наработок для нужд специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Малый бизнес на Ставрополье начал выпускать технику для нужд специальной военной операции. Несколько групп предпринимателей организовали изготовление дронов с использованием собственных наработок", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, конструкторы сами обучают военнослужащих использованию БПЛА, дроны отправляются на передовую при содействии краевого благотворительного фонда по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей и уже положительно оценены нашими бойцами. "Будем работать над тем, чтобы поставить производство таких аппаратов на поток", - добавил глава края. 

Теги:
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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