20 ноября, 10:17

Пискарев подготовил законопроект запрета усыновления из РФ в страны с однополыми браками

По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, такие нормы обоснованы, так как невозможно "гарантировать усыновленному ребенку, что впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым разработали законопроект, который установит запрет на усыновление детей из РФ для граждан стран, в которых разрешены однополые браки. Об этом Пискарев сообщил в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей.

"Мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребенка для иностранных граждан, если в их государствах разрешена смена пола - как путем [выдачи] соответствующих документов, так и путем медицинских всякого рода вмешательств", - отметил Пискарев.

По его словам, такие нормы обоснованы, так как сейчас невозможно "гарантировать усыновленному ребенку, что впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол".

"Вводя указанный запрет на усыновление иностранными гражданами [из таких стран] детей, по сути, мы вводим запрет усыновления детей странами НАТО. Поскольку большинство стран, которые разрешают <…> однополые браки, являются странами НАТО", - добавил Пискарев. 

Теги:
РоссияПискарев, Василий Иванович
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