20 ноября, 10:26

РФ выдала Македонии гражданина Украины, обвиняемого в краже из банка на 15 млн рублей

Сотрудники полиции задержали Вячеслава Шеремета в аэропорту Домодедово в декабре 2022 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Гражданин Украины Вячеслав Шеремет, разыскиваемый по каналам Интерпола по обвинению в краже из банковской ячейки на 15 млн рублей и участии в преступном сообществе, экстрадирован из России в Северную Македонию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из России в Республику Северная Македония экстрадирован гражданин Украины Вячеслав Шеремет. Он разыскивался в связи с обвинением в краже в особо крупном размере и участии в преступном сообществе", - сказала она.

По словам Волк, в 2017 году Шеремет в сговоре с другими участниками криминальной организации незаконно проник в банковское хранилище. Из индивидуальных сейфов были украдены ювелирные украшения, личные вещи и денежные средства на 15 млн рублей. Шеремет скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В декабре 2022 года сотрудники полиции задержали Шеремета в аэропорту Домодедово.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос Министерства юстиции Республики Северная Македония о выдаче разыскиваемого. Сегодня в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали его представителям компетентных органов Северной Македонии", - добавила представитель ведомства. 

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