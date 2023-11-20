В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева после вывоза мигрантов

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что всех мигрантов вывезли на автобусах

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 ноября. /ТАСС/. МЧС по Карелии убрало мобильный пункт обогрева, который ранее из-за наплыва мигрантов установили возле международного пункта пропуска "Люття" (Вартиус) на границе Финляндии и России в республике. Его свернули после того, как мигранты покинули территорию КПП на автобусах, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Вчера был установлен мобильный пункт обогрева. Сегодня там никого нет, наши подразделения [в Костомукше] не привлекаются в данный момент. Мобильный пункт отправили в пункт постоянной дислокации, так как в нем нет необходимости, всех [мигрантов] уже вывезли на автобусах", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

Финляндия временно закрыла четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Самый южный пограничный переход на границе с РФ, который оставили открытым, это КПП "Вартиус", расположенный по соседству с международным пунктом пропуска "Люття" на территории Костомукшского городского округа Карелии. В воскресенье в соцсетях появились сообщения о том, что туда стали направляться иностранцы, желающие пересечь границу.

Ранее о создании пункта обогрева в месте проверки документов сообщал глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов.