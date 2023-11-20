20 ноября, 10:39

В Калужской области эпидпорог по ОРВИ превышен более чем на 10%

Зарегистрировано 8 012 случаев заболеваемости за неделю

КАЛУГА, 20 ноября. /ТАСС/. Эпидемический порог в Калужской области превышен на 10,4%, специалисты отмечают рост количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди взрослых и подростков. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по региону.


"Зарегистрировано 8 012 случаев ОРВИ (предыдущая неделя - 6 727), темп прироста заболеваемости относительно 45-й недели 2023 года - 1,8%. Показатель заболеваемости по совокупному населению - 79,9 на 10 тыс. населения, что на 10,4% выше уровня порогового значения", - говорится в распространяемом сообщении.


Во всех возрастных группах, кроме категории детей от 3 до 6 лет, отмечается увеличение количества заболевших по отношению к предыдущей неделе на 1,3-7,9%, в возрастной группе от 15 лет заболеваемость превышает эпидемический порог на 21,9%.


В областном центре зарегистрировано более 4,9 тыс. случаев ОРВИ, темп прироста составил 3,2% относительно предыдущей недели. У взрослого населения заболеваемость превышает пороговые показатели на 14,5%. При этом количество госпитализированных больных с симптомами ОРВИ уменьшилось на 25,6% - до 32 человек. 

Теги:
РоссияКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация