В Калужской области эпидпорог по ОРВИ превышен более чем на 10%

Зарегистрировано 8 012 случаев заболеваемости за неделю

КАЛУГА, 20 ноября. /ТАСС/. Эпидемический порог в Калужской области превышен на 10,4%, специалисты отмечают рост количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди взрослых и подростков. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по региону.



"Зарегистрировано 8 012 случаев ОРВИ (предыдущая неделя - 6 727), темп прироста заболеваемости относительно 45-й недели 2023 года - 1,8%. Показатель заболеваемости по совокупному населению - 79,9 на 10 тыс. населения, что на 10,4% выше уровня порогового значения", - говорится в распространяемом сообщении.



Во всех возрастных группах, кроме категории детей от 3 до 6 лет, отмечается увеличение количества заболевших по отношению к предыдущей неделе на 1,3-7,9%, в возрастной группе от 15 лет заболеваемость превышает эпидемический порог на 21,9%.



В областном центре зарегистрировано более 4,9 тыс. случаев ОРВИ, темп прироста составил 3,2% относительно предыдущей недели. У взрослого населения заболеваемость превышает пороговые показатели на 14,5%. При этом количество госпитализированных больных с симптомами ОРВИ уменьшилось на 25,6% - до 32 человек.