Пискарев разработал проект об экспертизе при передаче детей из новых регионов

По словам председателя комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции, в учреждениях на территории новых регионов находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, которых пытаются забрать граждане Украины или другие иностранцы, "называя себя их родителями"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Иностранные граждане, желающие забрать детей, находящихся в новых регионах РФ и оставшихся без попечения родителей, будут проходить обязательную молекулярно-генетическую экспертизу, чтобы доказать свое родство. Соответствующий законопроект разработала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Наш законопроект предлагает ввести обязательное проведение молекулярно-генетической экспертизы именно в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения при восстановлении родительских прав иностранных граждан, в том числе граждан Украины, в отношении детей, которые находятся в учреждениях РФ", - сообщил Пискарев в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей.

Он подчеркнул, что сейчас в учреждениях на территории новых регионов РФ находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, которых пытаются забрать граждане Украины или другие иностранцы, "называя себя их родителями". "Они представляют документы, [в том числе] доверенности от якобы родителей. Вместе с тем, <…> мы не можем быть уверены в том, что они подлинные - понятно, что сейчас на Украине могут быть выданы любые документы. Но также мы совершенно не уверены в подлинности родителей, которыми себя называют те граждане, которые приезжают за этими детьми", - отметил Пискарев.

Ранее сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщала, что парламентарии намерены разработать законопроект об ужесточении порядка передачи детей, оставшихся без попечения родителей, третьим лицам, чтобы обеспечить контроль и достоверность представляемых такими лицами сведений. В частности, по ее словам, такой порядок должен подразумевать анализ ДНК, а также "иные решения, включающие в себя судебные решения" для определения биологического родства.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до года, результаты расследования направят руководству страны.