20 ноября, 11:10

В Петербурге презентовали архивный проект "Письма из Ленинграда"

Он продлится до 27 января 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Презентация совместного проекта Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и "Парламентской газеты" "Письма из Ленинграда" состоялась в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге. Как рассказал главный редактор "Парламентской газеты" Александр Коренников, благодаря проекту любой желающий сможет познакомиться с блокадными письмами из фондов музея, а также узнать о дальнейшей судьбе их авторов.

"В рамках проекта "Письма из Ленинграда" мы публикуем в каждом номере "Парламентской газеты", на большом развороте, то или иное письмо времен блокады. Также у нас есть специальная рубрика на сайте "Парламентской газеты" - там можно посмотреть не только само письмо, но и иллюстративные материалы из фондов музея (открытки, плакаты, зарисовки - прим. ТАСС), а еще - узнать о дальнейшей судьбе автора письма, его семьи", - сказал Коренников.

По его словам, музей обороны и блокады Ленинграда не только предоставил материалы для проектов, но и научных сотрудников для его отбора. Проект продлится вплоть до 27 января 2024 года, когда в Петербурге будет отмечаться 80-летие полного снятия фашисткой блокады Ленинграда. Тем не менее Коренников выразил надежду, что проект продолжится и после памятной даты.

"Я считаю, что этот проект крайне необходим нашему городу. Нужно, чтобы историю блокады знали, и знали не только наши дети и внуки, чтобы во всем мире понимали, что здесь было. Об этом надо рассказывать не скупыми фразами, не сухими цифрами, которыми мы всегда оперируем, а именно таким вот голосом человека, пережившего блокаду", - выразила свою поддержку председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.

На сегодняшний день для проекта уже готовы 22 комплексные истории по письмам блокадников, но их возможное число гораздо больше. Уверенность в том, что проект будет продолжен, выразила в ходе презентации и директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.

"У нас есть возможность заглянуть за завесу тайны и увидеть жизнь в блокадном Ленинграде, жизнь конкретных людей - это очень тонкий материал. В данном проекте у нас получилось показать письма живыми - с их страниц на нас смотрят люди, которые их писали. Уверена, что этот проект будет иметь продолжение", - подытожила Лезик.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев, многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был "разгромлен" в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, сейчас в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция. 

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