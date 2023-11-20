20 ноября, 11:25

В семейном фестивале "Движения первых" в Подмосковье приняли участие более 100 команд

Активисты и их семьи участвовали в гонках по трассе на радиоуправляемых машинах, играли в настольный футбол, дартс и принимали участие в других соревнованиях

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 100 команд приняли участие в спортивном фестивале "Семейная команда" в Московской области, организованном региональным отделением "Движения Первых". Об этом сообщила пресс-служба движения.

"Семьи Подмосковья объединились, чтобы не только отлично провести время, но и проверить силу духа и спортивную подготовку на региональном уровне. Одна из главных ценностей первых - крепкая семья, и горящие глаза участников после мероприятия говорят о том, что это верный ориентир для счастливого будущего подрастающего поколения", - привели в тексте слова председатель "Движения первых" в Подмосковье Юрия Макеева.

В пресс-службе рассказали, что спортивный фестиваль "Семейная команда" прошел в минувшие выходные. В нем мог принять участие любой желающий житель Подмосковья - участник молодежного движения. Главная задача фестиваля - собрать семью в одну команду для того, чтобы показать сплоченность и любовь к друг другу. В команде должно было быть от двух до пяти человек. Мероприятия прошли в Мытищах, Электростали и Орехово-Зуеве.

В рамках фестиваля активисты и их семьи участвовали в гонках по трассе на радиоуправляемых машинах, играли в настольный футбол, дартс и принимали участие в других соревнованиях.

Как подчеркнули в пресс-службе, целью фестиваля "Семейная команда" является укрепление здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей и молодежи, а также членов их семей в систематические занятия физкультурой и спортом, совершенствование их спортивного досуга, повышение общественного значения традиционных семейных ценностей. 

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