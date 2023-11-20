Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

По словам мэра Москвы, новую клинику оснастят последними технологиями

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новый многопрофильный детский стационар планируют построить на западе Москвы, он будет оснащен самым современным оборудованием. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня День педиатра, поэтому поздравляю всех детских врачей с профессиональным праздником и от имени всех москвичей благодарю за работу, в которую они вкладывают свою душу и сердце. В Москве до 2025 года мы закончим реконструкцию всех старых детских поликлиник. Помимо этого, мы строим современный корпус детской клиники Святого Владимира. Сегодня приняли решение о строительстве на западе Москвы крупнейшего в стране современного корпуса больницы", - сказал Собянин.

По его словам, это будет многопрофильная клиника, которую оснастят последними технологиями. "Она даст новые возможности для оказания качественной медицинской помощи нашим подрастающим москвичам", - подчеркнул мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, планировка нового комплекса будет выполнена с учетом требований медицинской логистики, что обеспечит оптимальное и комфортное передвижение пациентов и медперсонала. Строительство будет вестись с использованием энергоэффективных материалов и технологий. Здание украсит архитектурно-художественная подсветка. В новом стационаре будут созданы возможности для применения самого широкого спектра диагностических и лечебных технологий оказания плановой и экстренной медицинской помощи детям.