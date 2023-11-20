Эксперт: в РФ необходим орган, координирующий культурно-образовательную политику

Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева Владимир Аристархов считает, что это способствовало бы эффективной реализации основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Единый орган власти, ответственный за реализацию культурно-образовательной политики, необходимо создать в России, считает директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева (Института наследия) Владимир Аристархов.

По его мнению, это способствовало бы в том числе эффективной реализации основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"До сих пор того, что можно назвать единой культурно-образовательной политикой, у нас не существует, <…> нет системы оценки эффективности государственной политики в сфере воспитания, наших ценностей, нет мониторинга того, что происходит в стране, и многого другого. Мне кажется, тот ключ, который нам необходимо использовать, <…> это должно быть создание некоего органа, подчиненного президенту, органа высокого уровня с широкими полномочиями и возможностями, который взял бы на себя координацию единой государственной культурно-образовательной политики", - сказал Аристархов на Международной стратегической сессии по укреплению общероссийской гражданской идентичности.

Он признал, что в сфере культурно-образовательной политики есть десятки отдельных документов различных ведомств, которые "крайне плохо сочетаются между собой". По мнению эксперта, отсутствие единого координирующего органа влияет на качество работы ведомств, которые занимаются работой по воспитанию, просвещению, образованию подрастающего поколения и реализуют политику страны в сфере духовно-нравственных ценностей.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 года утвердил своим указом Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Патриотизм, служение Отечеству, историческая память, нравственные идеалы отнесены к традиционным ценностям РФ. Гей-пропаганда отнесена к системе ценностей, разрушительной для общества России. Деятельность террористов, США и других недружественных стран, транснациональных корпораций несет угрозу традиционным ценностям в России. Формирование образа России как государства, которое хранит и защищает традиционные общечеловеческие ценности, является одной из целей государственной политики в этой сфере.