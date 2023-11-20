20 ноября, 11:49

Студенты в Киеве вышли на митинг из-за неотапливаемых аудиторий

По данным Klymenko Time, студенты утверждают, что температура в одном из корпусов университета составляет один градус тепла

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Студенты Национального авиационного университета в Киеве вышли на митинг возле здания ректората с требованием перевести их на дистанционное обучение из-за неотапливаемых аудиторий. Об этом сообщило издание Klymenko Time.

По его информации, студенты утверждают, что температура в одном из корпусов университета составляет один градус тепла.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что генерации электричества в стране достаточно для покрытия потребления. Планируется, что в зимний период будут работать все блоки украинских атомных электростанций. При этом в ведомстве признали, что отключения все же возможны в случае повреждений оборудования.

Профильные чиновники неоднократно заявляли о готовности украинской инфраструктуры к новому отопительному сезону. Однако в офисе президента Украины ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. 

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Украина
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