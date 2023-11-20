20 ноября, 11:45

Патриарх Кирилл отметил 77-летие молебном в скиту в Подмосковье

По завершении молебна патриарх, присутствовавший на богослужении, произнес проповедь

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил свой день рождения посещением церкви в небольшом скиту Александра Невского близ своей резиденции в Переделкине, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Предстоятелю РПЦ 20 ноября исполнилось 77 лет.

"Благодарственный молебен по случаю дня рождения Его Святейшества в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина совершил руководитель Административного секретариата Московской патриархии архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома", - говорится в сообщении.

По завершении молебна патриарх Кирилл, присутствовавший на богослужении, произнес проповедь. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)
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