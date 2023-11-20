20 ноября, 11:41

Минздрав создал Центр информационной безопасности и импортозамещения

Замминистра Павел Пугачев рассказал, что более 55 тыс. российских медорганизаций уже перешли на использование современных медицинских информсистем

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минздрав России создал отраслевой Центр информационной безопасности и импортозамещения на базе одной из подведомственных организаций. Центр призван координировать проекты в сфере кибербезопасности, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

"Для обеспечения технологической независимости Минздрав России создал отраслевой Центр информационной безопасности и импортозамещения на базе подведомственного учреждения ЦНИИОИЗ (Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения - прим. ТАСС) Минздрава России. Его задача - методическая поддержка и координация проектов в области кибербезопасности и импортозамещения. В 2024 году планируется активная работа в этом направлении", - приводит комментарий Пугачева пресс-служба по итогам отраслевого совещания.

Замминистра также добавил, что более 55 тыс. российских медорганизаций уже перешли на использование медицинских информационных систем, передающих данные о созданных электронных медицинских документах в федеральный реестр. В том числе сведения на федеральный уровень поступают от 24 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, уточнил Пугачев.

"В России по экспоненте растет объем медицинских данных в электронном виде. Если в 2019 году за год было зарегистрировано 349 млн электронных медицинских документов, за 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 840 млн документов. И данных каждый день становится все больше", - цитирует его пресс-служба.

По словам Пугачева, запрос на использование в медицинской отрасли планшетов - большой, речь идет как о скорой, так и о поликлиниках, стационарах. "Наша задача - обеспечить наличие на рынке конкурентоспособных отечественных мобильных устройств и приложений на российской операционной системе", - добавил он. 

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