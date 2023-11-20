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Пандемия COVID-19

В Омской области заболеваемость COVID-19 выросла на 67% за неделю

В Омске зарегистрировали 549 случаев COVID-19, что составляет 81,6% от всех случаев заболеваний

ОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Омской области выросла на 67% за неделю. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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"По итогам 46-й недели (13.11 - 19.11.2023) на территории Омской области зарегистрировано 673 случая заболеваний COVID-19. Показатель заболеваемости составил 34,9 на 100 тыс. населения, что на 67,4% выше, чем на предыдущей неделе, и почти в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в управлении.

В пресс-службе добавили, что в Омске зарегистрировано 549 случаев COVID-19, что составляет 81,6% от всех случаев заболеваний. В октябре власти Омской области продлили до 30 ноября режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. 

Теги:
РоссияОмская областьПандемия COVID-19
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