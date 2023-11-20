20 ноября, 12:11

В Казахстане полиция перешла на усиленный вариант службы для контроля соблюдения порядка

В ведомстве сообщили, что основной акцент делается на принципе "нулевой терпимости" к любым мелким правонарушениям

АСТАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Казахстана перешли на усиленный вариант несения службы для контроля соблюдения правопорядка. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"МВД объявило широкомасштабную операцию "Правопорядок". Вся полиция в третьей декаде ноября переведена на усиленный вариант службы. Увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей. Проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что основной акцент делается на принципе "нулевой терпимости" к любым мелким правонарушениям. "Это и распитие алкоголя, и появление в пьяном виде, курение в неустановленных местах, мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, нарушение тишины, правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений", - отметили в пресс-службе.

В частности, проводятся рейды по профилактике правонарушений среди состоящих на учете лиц, алкоголиков, наркоманов, неблагополучных семей. Кроме того, ужесточен надзор за участниками дорожного движения, а также принимаются меры для выявления мест стихийных свалок и источников их происхождения. "Мероприятие проводится во взаимодействии с местными исполнительными органами, региональными филиалами партии "Аманат", представителями неправительственных организаций, молодежных движений и СМИ. Основные направления операции - усиление охраны общественного порядка и профилактики на улицах", - рассказали в МВД Казахстана.

В свою очередь министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что каждый сотрудник ведомства должен действовать четко и от имени закона. "При этом быть вежливым и корректным. Закон для всех един. Неприкасаемых нет", - цитирует главу министерства пресс-служба. 

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