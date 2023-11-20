В Саратове запретили въезд грузовиков в город в связи с непогодой

Ограничение не распространяется на пассажирские автобусы, международные грузоперевозки, перевозку продуктов, горюче-смазочных материалов, животных, лекарств

САРАТОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Саратова ввели ограничение на въезд транспорта грузоподъемностью более 10 тонн в город из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на распоряжение комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

"С 20 ноября в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями на территории муниципального образования "Город Саратов" введен режим временного ограничения въезда грузового автотранспорта грузоподъемностью более 10 тонн", - говорится в сообщении.

Ограничение не распространяется на пассажирские автобусы, международные грузоперевозки, перевозку продуктов, горюче-смазочных материалов, животных, лекарств и других грузов, а также на перевозку грузов для ликвидации ЧС и транспортные средства Министерства обороны РФ.

В понедельник в Саратове сильный снегопад. Во всех районах города ведутся работы по очистке территорий от снега.