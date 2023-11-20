20 ноября, 12:04

ЦИК РФ заявила об успешности тестового электронного голосования

Член Центризбиркома Антон Лопатин рассказал, что техника "вполне работоспособная"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Тестовое голосование 15-17 ноября в рамках общероссийской тренировки по использованию программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ), ГАС "Выборы" и новой цифровой платформы ГАС "Выборы 2.0" прошло успешно. Как сообщил журналистам член Центризбиркома РФ Антон Лопатин, "техника оказалась вполне работоспособной и справилась с тестом".

Общероссийская тренировка проходит по инициативе ЦИК РФ с 9 по 29 ноября и разделена на три этапа. В рамках тренировки с 15 по 17 ноября прошло пробное электронное голосование на федеральной платформе. По данным портала наблюдения за ДЭГ, в тестовом электронном голосовании приняли участие более 2,8 млн человек из более чем 3,6 млн заявившихся.

"Мы протестировали технику и эта техника вполне работоспособная. Это главное, чего мы и добивались <...>. С точки зрения проверки технической готовности можно констатировать то, что система справилась, мы сделали [по итогам тестирования] определенные выводы", - сказал Лопатин, отметив, что основой этап тренировки завершается 24 ноября, окончательные отчеты будут к этой дате.

Он отметил, что тренировки еще будут проходить. "Конечно, будут. Мы полномасштабно готовимся к главной кампании страны, безусловно, техника должна быть к ней готова и работать безукоризненно. И люди должны быть обучены, и всем этим ЦИК сейчас занимается в межвыборный период" - сказал Лопатин, уточнив, что повторные тренировки будут проходить лишь для отдельных подсистем.

Лопатин подчеркнул, что ЦИК пока не будет отказываться от первой версии ГАС "Выборы" с целью сокращения рисков во время выборов президента. "Все равно действующая ГАС "Выборы", которая проверена 30-летием, будет работать. Говоря о цифровой платформе, пока это некие подсистемы" - сказал Лопатин, заключив, что на выборах президента РФ в марте ЦИК будет применять лишь те цифровые сервисы, у которых будут минимизированы риски сбоя.

17 октября зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что принять участие в ДЭГ на выборах президента РФ потенциально могут 49 млн избирателей в 30 субъектах страны. В 2024 году ДЭГ будет применятся на выборах президента РФ впервые. 

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