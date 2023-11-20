В Киевской области сторонники ПЦУ захватили храм Архистратига Михаила

Нападавшим помогала полиция

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Храм Архистратига Михаила в Бородянке Киевской области ночью был захвачен сторонниками неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Telegram-канал "Дозор на "Первом казацком".

По его данным, когда прихожане молились в храме, сторонники ПЦУ срезали замки на дверях. Начались столкновения, нападавшим помогала полиция.

Как уточняет Telegram-канал, все это происходило под руководством одного из клириков ПЦУ, который привел с собой людей в военной форме.

Ранее Союз православных журналистов сообщал, что 9 июля в Бородянке сторонники ПЦУ провели собрание территориальной общины и перевели храм Архистратига Михаила из подчинения канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в ПЦУ. Однако до сих пор там проходили службы сторонников УПЦ.

Власти Украины в последние годы взяли курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.