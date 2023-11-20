20 ноября, 16:02

Югра планирует до 2027 года ликвидировать все нефтезагрязненные земли

По данным первого замгубернатора ХМАО Алексея Забозлаева, в регионе за пять лет на 53% сократилось количество нефтезагрязненных участков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ планирует до 2027 года полностью рекультивировать все нефтезагрязненные земли. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев на первом экономическом форуме в Ханты-Мансийске.

По данным властей Югры, регион приступил к активной ликвидации нефтезагрязненных земель в 2010 году. К 2022 году их количество снизилось втрое и составляло около 33% от показателей 2010 года. Мероприятия реализуются в ходе национального проекта "Экология".

"Мы через три-четыре года полностью устраним нефтезагрязненные земли в Югре и выйдем на текущее: случился порыв трубы, последствия все устранены - и все, нет загрязненых земель и угрозы экологии не происходит", - заявил первый заместитель губернатора.

По его словам, примерно на 53% в Югре сократилось число нефтезагрязненных земель за последние пять лет. "У нас было большое историческое наследие - нефтезагрязненные земли еще 1970-х годов, которое мы начали ранее активно устранятьустранять совместно с нефтезагрязовыми компаниями", - добавил Забозлаев.

Также он отметил, что за последние пять лет в Югре на 14% снизился уровень выбросов в окружающую среду ТЭКом региона.

В Ханты-Мансийске 20-23 ноября проходит первый Югорский экономический форум, его главная тема - "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсудят импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний. Организаторами выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", Технопарк высоких технологий, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация