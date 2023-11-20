Югра планирует до 2027 года ликвидировать все нефтезагрязненные земли

По данным первого замгубернатора ХМАО Алексея Забозлаева, в регионе за пять лет на 53% сократилось количество нефтезагрязненных участков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ планирует до 2027 года полностью рекультивировать все нефтезагрязненные земли. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев на первом экономическом форуме в Ханты-Мансийске.

По данным властей Югры, регион приступил к активной ликвидации нефтезагрязненных земель в 2010 году. К 2022 году их количество снизилось втрое и составляло около 33% от показателей 2010 года. Мероприятия реализуются в ходе национального проекта "Экология".

"Мы через три-четыре года полностью устраним нефтезагрязненные земли в Югре и выйдем на текущее: случился порыв трубы, последствия все устранены - и все, нет загрязненых земель и угрозы экологии не происходит", - заявил первый заместитель губернатора.

По его словам, примерно на 53% в Югре сократилось число нефтезагрязненных земель за последние пять лет. "У нас было большое историческое наследие - нефтезагрязненные земли еще 1970-х годов, которое мы начали ранее активно устранятьустранять совместно с нефтезагрязовыми компаниями", - добавил Забозлаев.

Также он отметил, что за последние пять лет в Югре на 14% снизился уровень выбросов в окружающую среду ТЭКом региона.

В Ханты-Мансийске 20-23 ноября проходит первый Югорский экономический форум, его главная тема - "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсудят импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний. Организаторами выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", Технопарк высоких технологий, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана.