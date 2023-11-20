20 ноября, 12:05

В Пермском крае заболеваемость ОРВИ выросла на четверть за неделю

В регионе зарегистрировали более 18 тыс. заболевших

ПЕРМЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае за неделю выросла почти на 26%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В период с 13 по 19 ноября 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 18 082 случая ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 25,9%", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается также, что эпидемический порог превышен среди взрослого населения региона.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также единичные случаи гриппа А.

  

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