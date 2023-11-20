20 ноября, 12:07,
обновлено 20 ноября, 12:59
Палестино-израильский конфликт

В представительстве РФ рассказали, что несколько россиян потеряли документы в Газе

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что заявки на эвакуацию продолжают поступать

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Несколько российских граждан утратили при обстрелах в секторе Газа документы, дипломаты сейчас решают необходимые для эвакуации этих людей вопросы. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

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"Одна из проблем - то, что не у всех [россиян] с собой документы. Кто-то в панике покидал дома, кто-то потерял, у кого-то они сгорели. Поэтому совместными усилиями с коллегами решаем эти вопросы при переходе границ", - отметила она.

Российские граждане все еще могут подать заявки на эвакуацию из сектора Газа, сообщила Зарипова. "Да, мы обновляем список желающих покинуть сектор Газа ежедневно. Заявки продолжают поступать", - сказала она, отвечая на вопрос, могут ли еще податься в список на эвакуацию те, кто не сделал этого ранее.

О сроках эвакуации

Сроки эвакуации граждан России из сектора Газа не зависят от российской стороны, сообщила Зарипова.

"Мы продолжаем работу над эвакуацией, сроки зависят не от нас", - сказала она.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщал ТАСС, что процесс согласования списков для эвакуации граждан РФ из сектора Газа через КПП "Рафах" может занять около двух недель.

С 12 ноября из сектора Газа спецрейсами в РФ доставлены более 500 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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