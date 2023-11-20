В представительстве РФ сообщили об отсутствии данных о жертвах среди россиян в Газе

Пресс-служба правительства палестинского анклава ранее сообщила о том, что с 7 октября на территории сектора Газа погибли свыше 13 тыс. человек, в том числе 5,5 тыс. детей и 3,5 тыс. женщин

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Представительство РФ при Палестинской национальной администрации не располагает сведениями о жертвах среди граждан РФ в секторе Газа. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства Алия Зарипова.

"Данных о жертвах нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Пресс-служба правительства палестинского анклава ранее сообщила о том, что с 7 октября на территории сектора Газа погибли свыше 13 тыс. человек, в том числе 5,5 тыс. детей и 3,5 тыс. женщин.