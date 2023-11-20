20 ноября, 12:14

График Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится с 25 ноября

На период работ по развитию инфраструктуры будет приостанавливаться движение поездов по первому и второму главным путям станций

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится с 25 ноября в связи с работами по развитию инфраструктуры на участке Тарусская - Серпухов, а также на станции Москва-Курская. Об этом сообщается на сайте МЖД.

"С 03:05 25 ноября до 03:05 5 декабря на участке Тарусская - Серпухов будут вестись работы по замене восьмого пролетного строения моста через Оку в Серпухове. Второй главный путь, по которому поезда следуют из Тулы в Москву, на участке Тарусская - Серпухов будет закрыт на 10 суток, при сохранении движения поездов по соседнему пути в реверсивном режиме с пропуском составов поочередно в обе стороны. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-2", - указано в публикации.

Кроме того, 25 ноября с 04:30 до 10:00 и с 16:40 до 22:30 будут проводиться работы по замене программного обеспечения на трех станциях - Москва-Курская, Нижегородская и Кусково, а также напольного оборудования железнодорожной автоматики на Нижегородской для обеспечения интервального движения поездов МЦД-4 на участке Москва-Курская - Кусково. На период работ будет приостанавливаться движение поездов по первому и второму главным путям станций, что также повлияет на расписание.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении. 

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