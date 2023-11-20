20 ноября, 12:15,
обновлено 20 ноября, 12:42

Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита психотропных препаратов

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

По данным ведомства, в 2023 году количество введенных в гражданский оборот упаковок наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов соответствует показателям прошлого года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Дефицита наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов в России нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

Читайте также
Кабмин увеличил число госквот на психотропные вещества для производства лекарствВ Минздраве опровергли сообщения о вводе изменений по обороту психотропных веществ

В понедельник РБК сообщил, что в ассортименте российских аптек сокращается число сильнодействующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

"По данным Росздравнадзора, в текущем году количество введенных в гражданский оборот упаковок наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов соответствует показателям 2022 года. Признаков дефицита перечисленных лекарств на российском рынке не наблюдается", - говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре напомнили, что наркотические и психотропные лекарственные могут отпускать аптеки с соответствующей лицензией. Аптечная организация может продавать препараты, подлежащие предметно-количественному учету, только по рецепту врача.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения совместно с Минздравом России ведет мониторинг доступности для населения лекарственных препаратов (в том числе психотропных, наркотических и препаратов, подлежащих предметно-количественному учету). Жалоб на нехватку данных препаратов на горячую линию Росздравнадзора в последнее время не поступало", - добавили в ведомстве.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Минздрава России, изменения регулирующих норм, усложняющие работу аптечных организаций с сильнодействующими психотропными препаратами, в стране не принимались. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация