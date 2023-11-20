Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита психотропных препаратов

По данным ведомства, в 2023 году количество введенных в гражданский оборот упаковок наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов соответствует показателям прошлого года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Дефицита наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов в России нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

В понедельник РБК сообщил, что в ассортименте российских аптек сокращается число сильнодействующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

"По данным Росздравнадзора, в текущем году количество введенных в гражданский оборот упаковок наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов соответствует показателям 2022 года. Признаков дефицита перечисленных лекарств на российском рынке не наблюдается", - говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре напомнили, что наркотические и психотропные лекарственные могут отпускать аптеки с соответствующей лицензией. Аптечная организация может продавать препараты, подлежащие предметно-количественному учету, только по рецепту врача.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения совместно с Минздравом России ведет мониторинг доступности для населения лекарственных препаратов (в том числе психотропных, наркотических и препаратов, подлежащих предметно-количественному учету). Жалоб на нехватку данных препаратов на горячую линию Росздравнадзора в последнее время не поступало", - добавили в ведомстве.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Минздрава России, изменения регулирующих норм, усложняющие работу аптечных организаций с сильнодействующими психотропными препаратами, в стране не принимались.