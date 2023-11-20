Актер Владимир Носик рассек бровь при падении

После оказания медпомощи он находится дома

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Актер театра и кино народный артист РФ Владимир Носик получил травму, поскользнувшись на улице, после оказания медпомощи он находится дома, сообщили ТАСС в пресс-службе Малого театра.

"С Владимиром Бенедиктовичем все хорошо. Да, он поскользнулся на улице и при падении рассек бровь. В больнице ему наложили швы, но сейчас он уже дома", - сказали в театре.

Владимиру Носику 75 лет. Он родился 3 апреля 1948 года в Москве. После учебы во ВГИКе служил в Театре-студии киноактера. С 1995 года артист работает в Малом театре, где на его счету уже около 40 ролей. В кино он начал сниматься еще в студенческие годы. Носик работал с такими режиссерами, как Юлий Райзман, Эльдар Рязанов, Светлана Дружинина, Леонид Гайдай, Алла Сурикова. Среди его киноработ фильмы "Эта веселая планета", "Жили три холостяка", "Исполнение желаний", "И это все о нем", "По улицам комод водили…", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гостья из будущего", "Самая обаятельная и привлекательная", сериалы "Земский доктор", "Метод Лавровой", "Сделано в СССР", "Закрытая школа" и другие.