В медучреждения Подмосковья с начала года привлекли более 2 тыс. медработников

В регионе действуют несколько мер поддержки работников сферы здравоохранения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. медицинских специалистов привлекли в больницы и поликлиники Московской области с начала 2023 года. Решению проблемы дефицита врачей и среднего медперсонала способствуют действующие в регионе меры поддержки работников сферы здравоохранения, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В середине года отток кадров в регионе был больше, чем приток, но сейчас баланс положительный - плюс 121 медработник. В 2023-м привлекли свыше 2,1 тыс. специалистов, больше всего в Одинцово, Мытищи и Красногорск (население более 200 тыс. человек), Егорьевск, Жуковский и Истру (от 100 до 200 тыс.), а также во Фрязино, Волоколамский г. о. и Дубну (около 100 тыс.)", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в Подмосковье действуют несколько мер поддержки медработников. Самой востребованной является ежемесячная компенсация за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей, которая была запущена в прошлом году. К настоящему времени этой мерой поддержки пользуются более 10 тыс. человек. Также популярностью пользуется программа "Приведи друга", с ее помощью за все время ее действия привлечено более 500 медработников. По условиям программы, сотрудник больницы, поликлиники или станции скорой медицинской помощи, благодаря которому был приглашен врач или средний медперсонал, получает премию в размере до 50 тыс. рублей за врача, и до 30 тыс. рублей - за фельдшера или медсестру.

"У нас активно идет работа по привлечению медицинских кадров. Решить проблему дефицита врачей, среднего медперсонала там, где это необходимо, нам помогают различные мероприятия и стимулирующие выплаты. Дополнительно хочу сказать, что мы продолжаем большую работу по модернизации как первичного звена, так и стационаров. В этом году мы сдаем ряд поликлиник. Они выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с другим потенциалом. И это, безусловно, привлекает в том числе квалифицированные профессиональные кадры. Очень важно, чтобы каждый руководитель на территории разделял с нами эту повестку, она очевидна и очень важна для человека. Когда эта работа реализуется совместно, мы видим заметные результаты", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Меры поддержки

В пресс-службе рассказали, что помимо региональных мер поддержки, главы городских округов вводят дополнительные, которые действуют на муниципальном уровне. "Среди наиболее популярных - компенсация аренды жилья тем, кто не попал в региональную программу, поскольку у нас в нее входят 15 самых востребованных специальностей. Главы 36 округов компенсируют аренду. Также специалистам предоставляют жилье, оказывают соцподдержку - помощь в устройстве детей в сады, доплаты студентам колледжей. Кроме того, действуют единые компенсационные выплаты. Это подъемные для вновь пришедших, как правило, молодых специалистов. Например, в Егорьевске оно составляет 100 тыс. рублей, а в Ступине для педиатров - 200 тыс. рублей. В Балашихе уже 27 врачей первичного звена получили по 200 тыс. рублей, плюс 16 специалистов на этих условиях приезжают в декабре. А Красногорск установил ежемесячную доплату (18 тыс. рублей) специалистам, которые необходимы, и по 5 тыс. тем, кто прикреплен к школам и детсадам. Хочется поблагодарить глав, за то, что они активно вовлечены в эту работу", - процитировали в материале первого зампреда регионального правительства Светлану Стригункову.